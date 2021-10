Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Mange forbinder efteråret med at gå på jagt. Men du behøver ikke det helt store jagttegn, et haglgevær og roligt åndedræt for at kunne kalde dig jæger. Der findes nemlig en helt anden form for jagt, der også er i sæson nu. Nemlig svampejagt.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening findes der cirka 6000 forskellige svampearter i Danmark, som du også kan være heldig at finde i Randers og omegn. Det fortæller Kim Brandt Thomsen, der er kommu