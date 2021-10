Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Der vil være risiko for kø på Mariagervej ind mod Randers i de tidlige morgentimer fra mandag 25. oktober og en uge frem. I den periode vil Randers Kommune nemlig give en del af vejen ny asfalt, da den er slidt og ujævn.

Arbejdet vil foregå i tidsrummet mellem kl. 18 om aftenen og kl. 6 om morgenen på den del af vejen, der går fra krydset ved Mariagervej og Glarbjergvej og ud til byskiltet på Mariagervej.

Mens arbejdet bliver udført, er vejen spærret, men den nærmeste omkørsel vil blive skiltet.

»Det vil under hele anlægsperioden være muligt for beboere og virksomheder at køre til og fra deres bolig og arbejdssted, ligesom det vil være muligt for brand- og redningskøretøjer at køre på strækningen,« siger Henrik Kaldahl, som er ingeniør og projektleder ved Veje & Trafik, Randers Kommune.

Da vejarbejdet fortsætter indtil kl. 6 om morgenen er der risiko for, at det kan påvirke den tidlige morgentrafik, oplyser Randers Kommune.

Fladbrovej ensrettes

Også Fladbrovej skal have ny asfalt. Her starter arbejdet med at fjerne den gamle asfalt søndag aften d. 24. oktober. Den nye asfalt skal efter planen være klar onsdag morgen, og også her vil arbejdet blive udført mellem kl. 18 om aftenen og kl. 6 om morgenen.

Fladbrovej skal have ny asfalt fra Viborgvej og hen til lige før broen over motorvejen.

Imens arbejdet står på på Fladbrovej, vil vejen være ensrettet mod Randers. Der spærres for indkørsel fra Viborgvej, men der bliver lavet en omkørsel, som vil være skiltet.

