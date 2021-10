Randers HK kunne ikke følge med de forsvarende mestre

Det kronjyske hold fulgte længe pænt med, da det gæstede Odense onsdag aften.

Det blev dog ved lige ved og næsten efter en fin præstation, hvor holdet i løbet af anden halvleg flere gange snuste til de forsvarende mestre. Da det var tættest, var der to mål imellem de to hold. Det skete både ved 20-18 og 24-22.

Til sidst lykkedes det dog fynboerne at trække afgørende fra, og kampen endte 30-24.

Odense har vundet samtlige af holdets otte første kampe i Kvindeligaen, mens Randers står noteret for tre sejre og fem nederlag. Nederlaget i Odense var det tredje på stribe, og vi skal tilbage til den 24. september for at finde den seneste sejr.

Det hører dog med til historien, at modstanderne i de seneste kampe har været blandt rækkens absolutte tophold.

Øjeblikkeligt ligger Randers nummer otte i rækken, hvilket giver en playoffplads, men der er flere hold på pladserne lige under, der har en kamp i hånden.