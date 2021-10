Politiet dropper efterforskning i sag om grov chikane af byrådspolitiker: »Det gør mig ked af det på demokratiets vegne«

Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Østjyllands Politi har indstillet efterforskningen af de anmeldelser om grov chikane, som Frida Valbjørn Christensen (EL), der sidder i byrådet i Randers, anmeldte i februar. Det oplyser politikeren til JP Randers.

Hun har mandag modtaget beskeden i et brev fra Østjyllands Politi, som JP Randers har set. I brevet står blandt andet:

»Vi vurderer efter den indledende efterforskning, at der ikke er en rimelig formodning om, at vi på nuværende tidspunkt kan finde frem til de personer, der står bag de chikanøse henvendelser, eller i øvrigt komme frem til oplysninger, som kan give anledning til fortsat efterforskning i sagen.«

Noget andet er, at der må være nogle mennesker derude, der har det så dårligt, at de finder på at chikanere folk. Det er synd for dem, at de ikke får hjælp Frida Valbjørn Christensen (EL), medlem af byrådet i Randers Kommune

Den besked blev modtaget med ærgrelse hos Frida Valbjørn Christensen.

»Jeg bliver ked af det på demokratiets vegne. Jeg er bange for, at den her chikane, som der er flere lokalpolitikere, der oplever, kan føre til, at nogle vælge ikke at stille op. Det er ærgerligt,« siger hun og fortsætter:

»Noget andet er, at der må være nogle mennesker derude, der har det så dårligt, at de finder på at chikanere folk. Det er synd for dem, at de ikke får hjælp.«

Helt personligt betyder politiets beslutning mindre for byrådspolitikeren, som på intet tidspunkt har været hårdt ramt af de ellers meget grove tilfælde af chikane.

Frida Valbjørn Christensen fortalte i september til JP Randers, hvordan hun både har oplevet stalking, pizzaer bestilt i hendes navn og escort-annoncer med hendes kontaktoplysninger.

De to sidstnævnte tilfælde var det, der fik bægeret til at flyde over. Derfor anmeldte hun det til politiet, ligesom hun fik en kontaktperson hos PET.

JP Randers forhørte sig dengang hos politiet, der bekræftede, at efterforskningen var i gang.

»Jeg kan desværre ikke på nuværende tidspunkt udtale mig om det (mistænkte, red.), men der er ikke sket sigtelser i sagen,« sagde Arne Nørgaard Mikkelsen, politikommissær hos Østjyllands Politi, dengang.

Men nu bliver sagen altså lagt ned.

I brevet fra Østjyllands Politi står der også, hvad der allerede er blevet gjort i efterforskningen, herunder afhøringer af flere personer, indhentet oplysninger fra bl.a. teleselskaber, Facebook og Discord.com-profiler. Men det har altså ikke »været muligt at komme nærmere identiteten på de personer, der har udsat dig (Frida Valbjørn Christensen, red.) for chikane,« står der.

Frida Valbjørn Christensen har endnu ikke besluttet, om hun vil gå videre med sagen, og hun har i de seneste par måneder ikke oplevet den samme grad af chikane, som hun gjorde i starten af året, oplyser hun.