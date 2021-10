Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Randers virksomheden WallPipe, der producerer møbler og lamper, gør en ekstra indsats for at ansætte borgere, der ellers kan have svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet.

Derfor har virksomheden, som blandt andet er kendt fra DR-programmet Løvens Hule, modtaget et af de CSR-certifikater, som Randers Kommune årligt uddeler for at hædre virksomheder med social ansvarlighed og fokus på bæredygtighed.

Udover at producere og sælg