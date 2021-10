17/10/2021 KL. 12:00

For abonnenter

Slut med politik: Få overblikket over, hvem der ikke genopstiller til Randers Byråd - og hvorfor

En række nuværende medlemmer af Randers Byråd har valgt ikke at genopstille ved det snarlige kommunalvalg. Få her overblikket over, hvem de er, og hvorfor de ikke stiller op igen.