11/10/2021 KL. 07:20

Her er der størst chance for at møde en af politiets fotovogne

I den kommende uge har politiet særlig fokus på bilister, der kører for stærkt i hele landet, og hvis din fod har det med at hvile tungt på speederen, skal du måske læse med her. Her kan du nemlig se, hvor politiet har været flest gange til stede i Randers Kommune i år for at måle hastighed.