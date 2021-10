»En af landets største sager«: Erhvervsmand tiltalt for hvidvask af 70 millioner kroner

Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet (SØIK) har tiltalt en serieiværksætter for at have hvidvasket mere end 70 millioner kroner.

Det viser en aktindsigt, som JP Randers har fået.

Den tiltalte, der skal for retten i Randers, er tiltalt for hvidvask af »særligt grov beskaffenhed.« Ifølge ekspert er der tale om en af landets største hvidvasksager.