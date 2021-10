En 31-årig mand er onsdag formiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Han er sigtet for at have truet en jævnaldrende mandlig bekendt på livet ved at have peget på ham med et oversavet jagtgevær, mens han kom med truende bemærkninger.

Truslerne skal være sket tirsdag på en adresse i Randers C.

Den varetægtsfængslede mand er også sigtet for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, fordi politiet under en ransagning fandt et oversavet jagtgevær i et kælderrum, som tilhører ham.

Den 31-årige nægtede sig skyldig, men han kærede ikke kendelsen.