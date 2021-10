Alle kandidaterne til kommunalvalget er godkendt af Randers Kommune, og med seks uger til valget får du her overblikket over, hvem du sætte dit kryds ved 16. november.

Vi starter fra det højeste antal opstillede kandidater, og du kan trykke på pilen for at folde de fulde lister ud. Øverst på listerne står spidskandidaten.

Ved dette års kommunalvalg er der i alt 13 partier/lister - det er fem færre end ved sidste valg i 2017. Der er opstillet 142 kandidater mod 169 til kommunalvalget i 2017.

De 31 medlemmer af Randers Byråd fordeler sig på nuværende tidspunkt på de ni øverste partier/lister.





Venstre

Venstre (V) Claus Berggren

Louise Høeg

Morten Lindberg

Lene Prip-Sørensen

Niels Erik Christensen

Niels Erik Wegger

Mads Kirk

Lars Søgaard

Kasper Justesen

Karen Mathilde Jensen

Knud Pedersen

Jan Buus Larsen

Jens Peter Hansen

Anders Burlund

Annette Mejer

Anders Henrik Jensen

Josefine Præst

Anders Bach Andersen

Carsten Solberg

Ole Jakobsen

Kristina Møller

Anton Schmidt Adamsen

Bertil Wraa

Emil Seidelin

Jens Bach Andersen

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet (A) Torben Hansen

Ellen Petersen

Lise-Lotte Leervad Larsen

Stine Eiby Boeriis

Anker Boje

Anne Hjortshøj

Henrik Leth

Karen Lagoni

Steen Bundgaard

Pia Moldt

Marianne Carøe

Claus Ørsted

Jesper Gade

Henriette Malland

Christian E. Pedersen

Peter Nellemann

Martin Vedstesen

Peter Hansen

Stoil Zaylov

Per Blicher

Ib Møller Pedersen

Hans Christian Mortensen

Jørgen Mogensen

Rafael R. Andrasescu

Johan Seider



Konservative

Konservative (C) Daniel Madié

Christina Kjærsgaard

Rikke Søndergaard Schneider

Christian Bach Brandt

Bo Vestergaard Hansen

Lars Hellmund

Christian Boldsen

Christian Hartmann

Thor Tankred

Karsten Ulstrup Kristensen

Bo Ratz

Christian Thomsen

Morten Ballegaard Sørensen

Bia Ndamukunda

Jørgen Mark

Helle Weltz

Jesper Ohlrich

Joakim Salling

Radikale



Radikale (B) Mogens Nyholm

Rebecca Marie Johansson

Dan Løvkvist, pædagog

Britt Grøndal Bertelsen

Søren Mikkelsen

Poul Rubach

Helle Koch Jensen

Thomas Sandvang Jensen

Kristian Neergaard

Sibel Saricam, jurist

Per Dybkjær Thuesen

Søren Vindum Horup

Karin Blach

Jørgen Grejs Hansen

Jytte Juul Wehlmann

Hans Toftdahl

Søren Nørgaard Laursen

SF

SF (F) Rosa Lykke Yde

Jens Kristian Laursen

Flemming Sørensen

Ann Søndergaard Pedersen

Søren Norlander

Annemarie Brynnum Andersen

Jannie Zaikowska

Alice Mølbæk

Bent Olesen

Emily Vilstrup Ransborg

Asger Nørgaard

Mikkel Maagaard



Dansk Folkeparti



Dansk Folkeparti (DF) Frank Nørgaard

Nick Zimmermann

Nicolai Estrup

John Kleiner

Tommy Larsen

Enhedslisten

Enhedslisten (Ø) Frida Valbjørn Christensen

Karina Hjorth

Anders Pedersen

Kalle Nielsen

Lise Baastrup

Simon Hviid Justesen

Lisbeth Sand

Jakob Lausch Krogh

Velfærdslisten

Velfærdslisten (Æ) Kasper Fuhr Christensen

Pernille Heibøll Sørensen

Henrik Manero Hald

Martin Minka Jensen

Luna Munk

Ole Gynther Heibøll Sørensen

Ejvind Clemmensen

Trine Jensen

Teit Nørgaard Madsen

Beboerlisten

Beboerlisten (L) Bjarne Overmark

Rasmus Bøgh Vinther

Nye Borgerlige

Nye Borgerlige (D) Lars Axel Nielsen

Gitte Bang Knudsen

Jesper Braad

Claus Gammelsmølf Dahl

Niels-Christian Braad

Peter Skyum

Kristendemokraterne

Kristendemokraterne (K) Nils-Erik Mulvad

Søren Dahl Andersen

Wivine Kabami

Max Munch



Østbroen

Østbroen Erik Bo Andersen

Farid Sehl

Peter Møller Kjeldsen

Erik Blok Andersen

Jan Votteler

Bo Bay Jensen

Henning Mortensen

Jørn Jensen

Christina Lindholm

Signe Sigsgaard

Veganerpartiet

Veganerpartiet Jesper Idel





Der åbnes i dag op for brevstemmer til kommunalvalget. Hvis man brevstemmer et andet sted i Danmark end på kommunen - for eksempel på et sygehus eller fra et plejehjem - kan man først brevstemme fra 26. oktober, som er tre uger før valgdagen. Det er muligt at brevstemme frem til 12. november