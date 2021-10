Døgnrapporten: Bus missede vigepligt og endte i uheld

Døgnrapporten for den 4. oktober

Bus impliceret i uheld

Søndag kl. 14.58 skete der et færdselsuheld i krydset Lucernevej/Gl. Hobrovej i Randers NV. En 66-årig mandlig buschauffør kørte ud foran en bil ført af en 33-årig kvinde, hvilket resulterede i et sammenstød. Kvinden blev efterfølgende kørt til behandling på skadestuen, men kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Den 66-årige blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.

Døgnrapporten for den 1. oktober

Fuld gæst ville ikke gå hjem

Natten til fredag kl. 03.47 blev politiet kaldt til en beværtning ved Storegade i Randers, hvor en person ikke ønskede at forlade stedet.

Da patruljen ankom til stedet, stod en medarbejder sammen med den mand, der åbenbart ikke var klar til at gå hjem i seng. Han fik besked på, at han kunne gå ind og hente sin jakke, hvorefter han skulle forlade stedet. Men i stedet for at hente jakken gik han ind og tog kontakt til andre gæster, og han blev derfor ført ud uden sin jakke. Da han kort efter forlod stedet med et par kammerater, råbte han sine frustrationer ud og sluttede af med at råbe skældsord efter betjentene.

Han endte derfor med at blive anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden, og så fik han lov til at tilbringe resten af natten i detentionen.

Formodet blotter fremstilles i grundlovsforhør

En 32-årig mand fremstilles torsdag i grundlovsforhør sigtet for blufærdighedskrænkelse. Han skulle angiveligt have blottet sig for en ni-årig pige. Læs mere her.