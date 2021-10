Udvalgsformand om specialskole-besparelser: »Lad nu være med at piske en stemning op«

Når Nete Ankerstjerne, mor til Asta-Marie, der går på Randers Specialskole, i dag på JP Randers giver udtryk for sine frustrationer over kommende besparelser på specialskoleområdet, så maner formand for skole- og uddannelsesudvalget, Steen Bundgaard (S), til besindighed.

»Det er at tage sorgerne på forskud, og råbe ulven kommer, for vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at bliver,« siger han.

Om besparelserne I forbindelse med udmøntningen af skoleområdets andel af besparelses- og effektiviseringskataloget i budget 2020-2023 blev der besluttet en gradvis reduktion af budgettet til specialskoleområdet frem imod 2023. En del af disse reduktioner blev efterfølgende i budget 2021-2024 fjernet. Der udestår dog fortsat en forudsat reduktion af budgettet til specialskoleområdet på 5,8 mio. kroner i 2023 og frem. Aftalepartierne bag budgettet er enige om at følge udviklingen nøje og arbejde for øget forudsigelighed i specialskolernes budgetter. Spørgsmålet om den planlagte reduktion vil på den baggrund blive vurderet igen i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

De udmeldte besparelser på 5,8 mill