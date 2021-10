Dagbog fra akutmodtagelsen: Få et unikt indblik i sygeplejerske Mathias Hansens hverdag

Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Hverken regionen, de lokale hospitalsledelser eller personalet lægger skjul på, at der i øjeblikket er ekstraordinært travlt på særligt akutmodtagelser og børneafdelinger. Det vælter ind med patienter - ofte så mange, at der må ligge patienter på gangene, mens personalet forsøger at nå at tilse alle. Men hvordan er det egentlig at gå i en sygeplejerskes sko i en sådan situation? Og hvad går timerne med? Det kan du få svar på her, hvor JP Ra