De nåede det lige akkurat.

Blot tre timer før Randers FC’s andet opgør i den europæiske turnering Conference League er brødreparret Mathias og Nicolai Espensen ankommet til Cluj i Rumænien efter en fire dages blaffertur, der har budt på lidt af hvert.

»Turen har været fuldstændig fantastisk,« siger Mathias Espensen, da JP Randers fanger ham, lige som de to danske drenge skal til at have en velfortjent øl på en lokal bar.

De to brødre forlod Rander