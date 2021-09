En større ombygning af Plantorama sættes i næste uge i gang. Havecentret har inddraget et udendørsareal på 2200 kvadratmeter og tilføjer det til butikken, oplyser Plantorama i en pressemeddelelse.

I den nye overdækkede planteskole bliver der bedre plads til haveplanterne, der får endnu bedre vilkår.

»Når vi er færdige med udvidelsen, kan vi tilbyde gæsterne et større udvalg af planter, og de vil kunne få en endnu bedre oplevelse i læ for naturens luner. Taget i den nye tilbygning er med såkaldt roll-air, som kan åbnes og lukkes, og det gør det nemt at skabe de optimale betingelser for planterne med hensyn til lys og vand,« siger Martin Sørensen, der er centerchef i Plantorama Randers i pressemeddelelsen.

Ombygningen af Plantorama i Randers forventes afsluttet til foråret 2022, men det er stadig muligt at besøge butikken.

I forbindelse med ombygningen opsættes solcellepaneler, der forventes at producere omkring 100.000 kWh om året, hvilket vil dække omkring 40 pct. af elforbruget.

»Med LED-lys, der er langt mere energieffektive og klimavenlige, og de nye solceller, der kommer til at dække en væsentlig del af vores samlede strømforbrug, har vi i høj grad tænkt bæredygtighed ind i projektet. Samtidig får vi også mulighed for at samle mere regnvand op, som gennem et nyt automatisk vandingssystem ryger direkte til planterne, hvilket i sidste ende giver endnu bedre produkter til kunderne,« udtaler Martin Sørensen.