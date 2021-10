Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Nete Ankerstjerne er mor til fire børn. De tre yngste går på den lokale folkeskole i Stevnstrup, men 15-årige Asta-Marie går på Randers Specialskole, på afdelingen på Borup Byvej (tidligere Firkløverskolen), der er en folkeskole for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD.

Asta-Marie er infantil autist - hvilket betyder, at hun er normalbegavet, men har mange udfordringer, især i forhold til det sociale, og at hun har brug for forudsigelighed og tydelig struktur på hverdagen.