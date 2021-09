Politiet efterlyser mistænkt for skamfering af flere heste

Flere heste blev skamferet i august og september i et område nord for Randers.

Dyrevelfærdssektionen ved Nordjyllands Politi efterforsker nu sagen, og i den forbindelse er man kommet på sporet af en yngre mand, der er interessant for politiet. Han var onsdag d. 25. august kl. 15.20 på adressen Lindegaardsvej 33 i byen Linde, oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Henrik Jensen.

»Her filmede manden med sin mobiltelefon ud over en hestefold med ca. 10 heste, ligesom han filmede ind i en tilhørende hestestald,« siger Henrik Jensen.

Politiet beskriver manden sådan:

Ca. 18-25 år, alm. af bygning, ca. 180 cm, lys i huden med mørkt halvlangt hår, iført brun trøje, sorte bukser og sorte sko med hvide såler. Han gik rundt med sin telefon i hånden og havde hvide høretelefoner i ørerne. Han bar på en flaske vand og en mindre sort taske/paraplylignende genstand.

»Pågældende mand er interessant for os at komme i kontakt med, idet hans færden på tidspunktet gør, at han bør afhøres til sagen. Så har nogen set ham eller har andre oplysninger, så ring til os på 114,« opfordrer politikommissær Henrik Jensen.

Alle henvendelser omkring ovenstående kan rettes til Nordjyllands Politi, Dyrevelfærdssektionen, via telefon 114.