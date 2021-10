Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Tip eller spørg redaktionen

Det startede egentligt på en skiferie forrige år, hvor familien Quist - inspireret af et andet familiemedlem - fik idéen til at kaste sig ud i at lave en pluk-selv græskarplantage.

»Det kommer sig af, at jeg har en dreng, der er helt vild med græskar, og vi har skåret græskar hvert eneste år de sidste mange år,« siger Mads Quist.

Hans nevø, Mikkel, driver ”Quists Pluk Selv” i Auning, og det fik familien til selv at kaste sig ud i den nye dille.