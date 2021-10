Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

I årevis har radiolegenden Morten Hausborg formidlet sport til danskerne på P3.

Når han ikke rejser verden rundt for at dække sportsbegivenheder, lever han en fredelig tilværelse i det nordvestlige Randers med sin kone, som han har to store børn med. Deres hjem har han skabt mindre end 1000 meter fra sit barndomshjem, folkeskole og gymnasium.

JP Randers har taget en snak med den prisvindende sportskommentator om den by, han selv er vokset op i, og som han senere i livet vendte tilbage til for at lade sine egne børn vokse op i.