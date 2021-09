Hvis du vil vide mere om Randers Se seneste artikler fra JP Randers

Randers Kommunes budget for næste år er nu lagt.

Samlet set er der tale om et budget, der sætter fokus på børn, ældre og socialområdet med blandt andet penge til at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner, og der er også afsat en pose penge til at imødegå stigninger i antallet af dyre enkeltsager på socialområdet.

Samtidig er der afsat penge til forbedret infrastruktur for skolebørn på cykelstier, kompetenceudvikling af lærere, penge til at bygge daginstitutionen i Munkdrup færdig, til at bevare klippekortet på omsorgsområdet næste år og meget mere.

Ifølge den socialdemokratiske borgmester Torben Hansen har der været god dialog i arbejdet med den nye budgetaftale, lyder det i en pressemeddelelse.

»Jeg er rigtig glad for, at der er så bred samling om fremtiden, at 28 ud af byrådets 31 medlemmer står bag Randers Kommunes budget. Et budget, der også er økonomisk ansvarligt. Vi har haft en rigtig god dialog undervejs og nogle meget konstruktive budgetforhandlinger, som jeg gerne vil takke for,« siger han.

Alle partier stemte for aftalen undtagen Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten, der udgør tre ud af byrådets 31 medlemmer.

