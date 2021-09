23/09/2021 KL. 05:32

24 eller 48 timer: Hvor længe skal dit barn være symptomfri, før du må aflevere det?

Daginstitutionerne i Randers Kommune melder forskellige retningslinjer ud for, hvornår febersyge børn må vende tilbage. Kommunens dagtilbudschef, Lars Lynghøj, mener, at det ikke sker bevidst, men at det skyldes forvirring og tvivl oven på de mange forskellige restriktioner, som coronatiden har budt på.