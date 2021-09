Bliv klogere på Randers. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Randers. Bliv opdateret på Randers alle hverdage med JP Randers’ nyhedsbrev, eller besøg jpranders.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

»I dag har jeg allerede talt 40 bilister, der sidder med hovedet i telefonen.«

Ordene kommer fra 35-årige Joachim Eide Arvesen, der er en af dem, der i øjeblikket arbejder på Nordskellet, hvor de er i gang med at udvide vejen.

»Jeg er slet ikke tryg ved at være her. Hvis ikke en bil rammer os, rammer den måske afspærringen, så den bliver slynget imod os,« konstaterer han og tilføjer, at han har både kone og to børn, han gerne vil hjem til.