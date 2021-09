Randers FC har forlænget aftalen med den 24-årige højre back Mikkel Kallesøe, så den nu løber til sommeren 2026. Kallesøe har spillet i klubben, siden han var U15-spiller, og han er glad for, at han kan fortsætte på Cepheus Park.

»Randers er et virkelig godt sted for mig at være. Jeg har udviklet mig meget i de sidste par år, og det samme har klubben. Trænerteamet får det bedste frem i mig, og jeg nyder virkelig at være en del af miljøet i Randers FC,« siger han i en pressemeddelelse.

Mikkel Kallesøe er en vigtig spiller i truppen, hvor han i høj grad er brudt igennem over de seneste år, hvilket altså nu er blevet belønnet.

»Han har virkelig lagt på i sit spil, hvor han med sin gennembrudsstyrke fra bagerste geled også lægger op til mål og store chancer,« siger Søren Pedersen, sportslig og kommerciel direktør i Randers FC og uddyber.

»Hans store motor og gode fysik har altid været der, men han har virkelig udviklet sig til at være en profil, ikke bare på holdet, men i hele ligaen. Trods sin unge alder og sit stille gemyt er han også en vigtig del af vores omklædningsrum, hvor han efterhånden er den med mest anciennitet.«

Vil spille på en højere hylde

For nylig har Mikkel Kallesøe blandt andet bidraget til en fornuftig start i Randers FC’s europæiske gruppespil, da holdet fik uafgjort 2-2 i hjemmekampen mod AZ Alkmaar. Her spillede backen overbevisende, mener Søren Pedersen.

»Mikkel er virkelig vokset både på og uden for banen i de seneste sæsoner, og sammen med holdet er han bare blevet bedre og bedre. Han var iøjnefaldende senest mod AZ Alkmaar, hvor han fik vist, at han kan følge med i tempoet på et højere niveau,« siger han.

Det at kunne følge med på et højere niveau er ikke helt uden betydning, for står det til Mikkel Kallesøe, som har spillet i Randers i otte år, så skal Cepheus Park før eller senere skiftes ud med en større adresse.

»Jeg har en drøm om at prøve mig af på et endnu højere niveau en dag, og det tror jeg, at jeg har de bedste forudsætninger for at opnå i Randers, hvor jeg nyder stor tillid og har det fantastisk,« siger han.

Mikkel Kallesøe har indtil nu spillet 157 førsteholdskampe for Randers FC, og han har scoret 11 gange.