Lokale DF'ere frustrerede over balladen: ​»Det er et forsøg på at snigløbe Kristian Thulesen Dahl«

»Jeg vil ikke være med til at stikke en kniv i ryggen af vores formand,« fastslår Frank Nørgaard, der sidder i Randers Byråd for Dansk Folkeparti, om andre fremtrædende medlemmers valg om at bede Pia Kjærsgaard overtage formandsposten fra Kristian Thulesen Dahl.

»Hvis nogen mener, Pia Kjærsgaard kan gøre det bedre end Kristian Thulesen Dahl, bør de spille med åbne kort over for både formanden og resten af partiet. Det her er et forsøg på at snigløbe ham, og det er ikke gavnligt for