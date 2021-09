Jan Nielsen tænder en cigaret. Han vil gerne fortælle om, hvorfor han er taknemmelig for den veteranindsats, som Randers Kommune netop har modtaget den nystiftedes pris som ”Årets Veterankommune” for. Men det kræver en smøg og lidt luft - væk fra hornmusikken og de mange mennesker i Ridehuset, der er inviteret for at fejre den fornemme kåring.

Som ung var Jan Nielsen udsendt som overkonstabel af første grad til Balkan ad to omgange. Først i 1993-94 og derefter i 1996-97.