Det er ikke første gang, en 42-årig mand tager plads foran en dommer, når han mandag bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Den 42-årige er nemlig dømt flere gange før, og nu er den altså gal igen. Østjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at den 42-årige er blevet sigtet for både tyveri og forsøg på tyveri. Ifølge politiet er det de samme ting, han også tidligere er dømt for.

Manden blev anholdt natten til mandag klokken 03.59, efter han angiveligt havde begået indbrud i en natklub i Middelgade. Politiet oplyser, at der syv minutter tidligere var gået en alarm i natklubben, og på overvågningsbillederne kunne vagtselskabet se en mand gå rundt på stedet.

Alarmselskabet kontaktede politiet, og kort efter opdagede politiets patrulje, at den 42-årige kom cyklende tæt på gerningsstedet. Han havde arbejdshandsker og en lygte på sig, som betjentene beslaglade.

En dør til natklubben viste sig efterfølgende at være brudt op, men der var umiddelbart ikke stjålet noget. Derfor blev den 42-årige sigtet for forsøg på indbrud.

Ud over nattens forsøg på indbrud fremstilles den 42-årige også for et indbrud den 1. september i Brødregade i Randers, hvor der blev smidt en brosten gennem et vindue på en butik, hvorefter der blev stjålet en del badetøj, undertøj og parfumer.

