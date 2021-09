Kritiske problemer for patientsikkerheden: Laserklinik får påbud om at indstille kosmetiske behandlinger

Bliv klogere på Randers. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Randers. Bliv opdateret på Randers alle hverdage med JP Randers’ nyhedsbrev, eller besøg jpranders.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

Behandlingsstedet Clinique Beautiful Balance Lasershop har fået forbud mod at udføre kosmetiske behandlinger.

Det fremgår af en ny tilsynsrapport, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt den skarpest mulige kritik af behandlingsstedet efter et tilsyn i juni 2021.

Efter en høringsfase blev klinikken den 26. juli 2021 påbudt at »indstille virksomheden for så vidt angår kosmetisk behandling indtil styrelsen vurderer det forsvarligt at ophæve påbuddet.«

Styrelsen vurderer, at »der er tale om kritiske problemer af betydning