En 30-årig mand fra Randers skal tilbringe de næste to år og fire måneder bag tremmer.

Det står klart, efter han torsdag blev dømt ved Retten i Randers for besiddelse af både en pistol, patroner og flere forskellige typer af narko. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige mands navn var dukket op i forbindelse med en anden sag, og derfor ransagede politiet i marts den 30-åriges lejlighed i det nordøstlige Randers. Der fandt politiet våbenet, otte patroner og poser med amfetamin, skunk og hash. Samtidig fandt politiet sms-korrespondencer, der indikerede, at manden solgte stofferne videre.

Manden blev anholdt på stedet og varetægtsfængslet dagen efter, og torsdag blev han så dømt for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, oplyser politiet. Han blev desuden dømt for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse.

I retten forklarede den 30-årige, at han havde købt pistolen for nogle år tilbage for at beskytte sig selv. Han erkendte også besiddelsen af stoffer, men nægtede at have haft til hensigt at sælge af dem.

»Retten lagde vægt på, at den 30-årige var en del af et narkomiljø, hvor der er risiko for, at der bliver anvendt våben, og derfor var det ekstra skærpende, at han havde en pistol med dertilhørende patroner liggende i hjemmet klar til brug,« siger senioranklager Jakob Beyer i pressemeddelelsen.

Den 30-årige modtog dommen.