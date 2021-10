Dagens coronatal lokalt: Sådan er smittetrykket i dit sogn

Det er fjerde dag i træk med flere end 1000 nye coronatilfælde på landsplan, mens der det seneste døgn er yderligere 1262 personer smittet. Det fremgår af en opdatering fra Statens Serum Institut lørdag.

Alle ugens syv dage kan du her få et lynhurtigt overblik over den aktuelle smittesituation i Randers.

Ved at klikke rundt i grafikkerne, kan du blandt andet se, hvor mange der lige nu er smittet i dit nærområde, ligesom du kan følge udviklingen i Randers Kom