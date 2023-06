Hvem kunne vide, at det i sluthalvfemserne ville være en god idé at blive æblemand? Hvem kunne vide, at det ville være fornuftigt at sætte sine penge i én bestemt amerikansk æblesort? Den der hurtigvoksende ved navn Apple, og som stadig i dag vokser frodigt på verdensplan.

Hvis det var dig, der allerede tilbage i 1997 havde taget et bid af æblet og givet et par tusinde for det, havde du været millionær.