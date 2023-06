»Vi producerer for lidt grøn strøm i Sydøstjylland«

Det er relativt små tal i et område med mange og store industrivirksomheder. Der er behov for at få tempo på udbygningen af alt fra solceller til vindmøller og biogas i Sydøstjylland, i hvert fald hvis vi skal klare os uden russisk gas og indfri målet om at blive CO2-neutrale. Det er også afgørende for, at vores lokale virksomheder kan flytte produktionen over på grøn strøm. I fx en stor industrikommune som Horsens, er det nødvendigt med en langt større produktion af grøn strøm. Det samme gælder i Hedensted og Odder.

Vores kommuner har en afgørende rolle i forhold til at gøre det attraktivt at investere i og opsætte blandt andet solceller og vindmøller. Det kræver hurtig sagsbehandling, arealer, hvor det er muligt at etablere anlæg, og at kommunerne generelt har de positive briller på i forhold til alle henvendelser. Samtidig spiller kommunerne og vores lokale politikere også en stor rolle i forhold til at skabe opbakning hos naboer til kommende anlæg.