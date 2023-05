Bankdirektør: Det her spørgsmål, skal du stille dig selv - for hvis du ikke tager stilling, er der ingen fortrydelsesret

Solen skinner. Det er endelig forår. Og det virker bare som verdens bedste idé at bruge 40.000 kroner på en spritny racercykel i kulfiber, som bare stryger over bakkerne omkring Horsens. Lige indtil den et par uger senere kun bliver brugt som alt for dyr vægpynt i garagen.

Sådan et impulskøb styret af følelserne kender vi vist alle i en eller anden grad, og ja, det virker både dyrt og dumt bagefter. Heldigvis kan sådan et køb fortrydes. Cyklen kan sælges igen, og sådan er det også for en lang række andre overilede køb. Der er ofte fortrydelsesfrister, vi kan benytte os af.