Klumme: Al den snak om bolig-tomgang i Horsens er stærkt misvisende

Gennem den senere tid har der i flere medier været fokus på, at der tilsyneladende henstår ”mange ledige lejeboliger” i Horsens Kommune. At nogen ser et ”tomgangsbarometer”, som synes at give voldsomt udslag. Dette synspunkt vil jeg gerne udfordre, for jeg er uenig, og sagen er i min optik under alle omstændigheder en kende mere nuanceret.