Klumme: Det lærte jeg af at gå til event, hvor provokunstner gav den gas med et søm og hans penis

Der er de sure, der er de stille, der er de kampklare, der er de deltagende. Gennem mit besøg ved to lokale arrangementer i går, på kvindernes internationale kampdag, står det klart: Om man er til ekstremer eller ligestilling, har kampdagen et utal af ansigter.

Jeg holder af at lave mad og gøre rent. Jeg har lige født min førstefødte og har herigennem fundet min indre løvinde. Jeg går ind for, at den bedst kvalificerede person skal ansættes, uanset køn. Jeg er træt af, at kvinder bliver kaldt »hysteriske«, når vi taler vores sag, og jeg er ny i ligestillingsdebatten. Derfor tog jeg i går på tur til to arrangementer på kvindernes internationale kampdag i Horsens. Her er, hvad jeg lærte: