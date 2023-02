2022 bliver nok ikke et år, vi glemmer lige foreløbig - hverken i Horsens eller på verdensplan. For investorerne blev det et regulært rædselsår lige til historiebøgerne.

De globale aktier gav negativt afkast, og det samme gjorde obligationerne. Det er, hvis ikke fuldstændig uhørt, så ganske usædvanligt - måske bedst illustreret ved, at det kun er sket fire gange tidligere de sidste 100 år. Traditionelt set tegner obligationerne sig for den stabile og lidt konservative del af en klassisk investeringsportefølje, mens aktierne er det mere uforudsigelige element, som både kan gå den ene eller anden vej. Hvis man har lidt af begge dele, plejer det at være en relativ fornuftig opskrift, selv når økonomien har det skidt. Men da centralbankerne sidste år gik så indædt efter at dæmpe inflationen ved at hæve renten ad flere omgange, gav det tilsvarende markante kursfald på obligationerne. Sådan en udvikling kan få selv den mest standhaftige investor til at ryste på hånden, og med god grund.