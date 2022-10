Debatindlæg: »Denne beslutning skal selvfølgelig undersøges helt til bunds«

Men varmechecken forslår som en skrædder i helvede med de prisstigninger. Men hvad gjorde Mette og co?

Man lavede en hjælpepakke, der først skal træde i kraft til januar.

Ja, jeg sagde januar, og det bliver endnu mere skørt, for man vælger at udelade de mennesker, der har gas og pillefyr. Altså dem, der har haft de største prisstigninger… Men så er det da godt, at regeringen og partierne i hjælpeaftalen tilbyder at sætte borgerne i gæld med en afdragsordning - endda med renter.

Jeg må indrømme, at regeringens ageren de sidste tre år giver nervetrækninger i mit højre øje, og jeg håber, der kan komme ro på med en ny borgerlig regering, der kan få styr på økonomien og udlændingepolitikken.