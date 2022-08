Som svar på Christian Juhls (EL) og andre folkevalgte politikeres hede ønske om at afskaffe grænsekontrollen kan det nævnes, at jeg ofte, og temmelig sikkert i modsætning til Christian og co., bevæger mig ud over landets grænser, da jeg, når tiden tillader det, genoptager mit gamle hverv som eksportchauffør.