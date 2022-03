Søren Søltoft Holmboe, der er hoteldirektør hos Hotel Opus, er klummeskribent hos JP Horsens. Her kan du løbende læse hans kommentarer til emner, der præger byen. Har du selv et debatindlæg, kan du skrive til: debatjphorsens@jplokal.dk

Under det ujævne og upolerede betongulv kunne man høre en skrabende lyd. Det var lillejuleaften, og der var mørkt og koldt i rummet. Lyden af noget, der skrabede mere og mere insisterende mod det rå betongulv, blev højere og højere for kort efter at blive erstattet af et lille brag, da det endelige gennembrud kom.