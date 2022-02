Det var med meget stor sorg, jeg modtog meddelelsen om, at Michael Mortensen var død – blot 49 år gammel. Og mine mest dybfølte og varme tanker går til familien, der har mistet en ægtefælle, en far, en søn og en bror.

Michael Mortensen var et helt exceptionelt menneske, der mødte alle i øjenhøjde, og som var tilgængelig for os alle sammen. Han var beskeden, venlig, imødekommende og omsorgsfuld – og han var utrolig optaget af, at andre mennesker havde det go