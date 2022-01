22/01/2022 KL. 12:10

Kommentar: So fucking what, at vi er en arbejderby. Der er ingen grund til at vi selv taler os ned

Gu´er vi en arbejderby. Gu’ er vi en industriby. Gu’ har vi et Fængsel. Og gu’ var vi en hård by. Men hvis vi alle sammen bare bygger et hus og parkerer den børnesikre bil i en nyanlagt indkørsel, så bliver vi aldrig en by med liv – ugen rundt. Og lad os nu starte der, skriver klummeskribent Søren Søltoft Holmboe.