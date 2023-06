Boligområde væltede sig i dispensationer: »Mange snakker det ned, men det er der ikke grund til«

Martin Ravn (V), formand for plan- og vejudvalget, anerkendte kritikken.

»De her mennesker har købt en grund, hvor salgsafdelingen har lovet et område med en grøn profil og grønne kiler. En anden afdeling i forvaltningen har så siddet og givet så mange dispensationer til byggeriet. Det er jo her, kæden hopper helt af,« svarede Martin Ravn.

Den endelige lokalplan for den resterende del af området blev yderligere nedjusteret til 120 boliger.

Masser af plads

Her et år senere har JP Horsens besøgt den del af området, som er blevet bebygget, for at spørge beboere i nabolaget, hvordan de oplever området.

Her mødte vi bl.a. Niels Meldgaard, der i januar 2022 flyttede ind i et nyt hus på Dryasvej. Han mener, at kritikken har taget overhånd.