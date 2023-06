»Vi småsmilede lidt, da han sagde, at han ville lave Danmarks bedste« - i dag smiler Claus Hagedorn-Olsen stadig, men af helt andre grunde

En hype, som mildest talt har dryppet af på kunstmuseet.

»Den berømte bøfsandwich har haft enorm stor positiv indflydelse på antallet af mennesker, som er kommet forbi. En del af de mennesker bevæger sig ind og ser museet, og en del har aldrig været der før. De går derfra med en god oplevelse - og har også fået en god bøfsandwich,« siger Claus Hagedorn-Olsen og henviser til museets egne optællinger.

»I februar var der tre gange så mange mennesker på museet som en tilsvarende februar før corona,« siger han.

Og selvom det nu er et halvt år siden, at Café Ella hev titlen hjem, kommer effekten fortsat til udtryk.

»Jeg må konstatere, at der stadig er interesse. Når Café Ella åbner for bookinger, kommer der mange gæster, og når Jimmy trænger til at få nogle dages pause, er vi nede på normal interesse,« siger Claus Hagedorn-Olsen.

Så du er godt tilfreds med din nabo?

»Jeg er meget, meget glad for Jimmy. Ikke alene på grund af bøfsandwichen, men også for det niveau af mad, han leverer til vores gæster.«

Mere til avocadomad og pandestegt rødspættefillet

Tilfredsheden er gensidig, oplyser Jimmy Boye Bach Jensen, da JP Horsens foreholder ham museumschefens lovprisninger.

»Jeg tror, der har været mange fordele ved at ligge i et kunstmuseum. Danmarks bedste bøfsandwich har altid været hypet meget, tror jeg, men det, at det har ligget ved siden af et kunstmuseum, gør, at det er kommet ud på andre kanaler, som det normalt ikke kommer ud på. Jeg har fået besked om, at det har været i radioprogrammer, som slet ikke handler om mad, men om kunst og kultur,« siger Jimmy Boye Bach Jensen.