Naboens trafikvaner har taget overhånd, mener Finn Lorentsen - nu overvejer han at flytte

»Dengang var det fuldstændig sindssygt,« siger han.

»Men vi holder stadig i lang kø for at komme ud af området. Jeg havde på et tidspunkt en tandlægetid om morgenen, og jeg havde ikke tænkt over det med trafikken, så jeg måtte presse mig ud i køen for at kunne nå det. Det er belastende, at man skal det,« siger han.

Finn Lorentsen er derfor begyndt at tænke mere over, hvornår han kører hjemmefra.

»Man skal vare sig,« siger han.

Ikke problematisk overhovedet

Længere inde i området, på Studentervænget, bor Sofie Bak og Jakob Jakobsen.

De flyttede til området for lidt over et år siden, og de oplever ikke, at trafikken fra gymnasiet er et problem.

De kører begge i bil på arbejde, men med lidt timing, er det ikke noget problem, oplyser de.

»Vi kører på arbejde klokken 7.45. Der er få elever, der kommer gående, men rykindet er ikke startet, så det er ikke noget problem (at komme ud af området, red.). Mellem kl 15 og 15.05 er der anarkistiske tilstande, men kl. 15.30 er der intet problem. Så det er ikke problematisk overhovedet,« siger Jakob Jakobsen.