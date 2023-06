Inden for de kommende år kommer Horsens Kommune til at stå med en meget konkret udfordring - i hvert fald som tingene ser ud lige nu.

Set i det lys blev der truffet en væsentlig beslutning på tirsdagens byrådsmøde.

Her gav byrådet grønt lys til at sælge et kommunalt areal på 62.000 kvm på Søvej 2 ved Bygholm Bakker, nær indfaldsvejen Silkeborgvej.