Vækst, vækst, vækst.



Sådan har der stået på Jeppe Rasmussens to-do-liste, siden han som adm. direktør for Yding Smedie og Maskiner tidligere på året købte sin konkurrents livsværk med netop et ønske om fuld fart på kedlerne.

Nu afslører et splinternyt regnskab et særdeles sjældent år for den Horsens-baserede virksomhed.



For det er ikke vækst i småtingsafdelingen, direktøren kan præsentere for bestyrelsen i år, med et overskud før skat, der knapt tredobles fra 3,5 mio. kr. i 2021 til 11,3 mio. kr. i år.



Overfor erhvervsmediet Agriwatch bemærker Jeppe Rasmussen, at det er deres første år uden ekstraordinære udgifter, men det er særligt kerneforretningen, der har bevist sit værd.



Og det handler ifølge direktøren særligt om en vigtig beslutning, han tog: