»Jeg håber, at de vil huske på, at det går til børnene«: Nu skal forældre have flere penge op af lommen

Som forælder skal du snart betale alle udgifterne for maden til dit vuggestuebarn i Horsens Kommune. Den samlede pris for vuggestuepladsen stiger altså.

Det har børne- og dagtilbudsudvalget besluttet efter et oplæg fra direktionen. Til gengæld lover de penge til mere pædagogisk personale og til at at dække en række øgede udgifter.