I dag giver Jørgen From kritikerne ret på ét punkt - »men man kan ikke sige, at det er noget lort, hvis man ikke har prøvet at bo her«

»Både beboere og Lejerbo bør tage et større ansvar for, at her ser ordentligt ud. Og det er nok min egen skyld, men jeg synes, at tagterrassen mildest talt bliver brugt for lidt. Man kommer ikke hinanden så meget ved,« konstaterer han.

Og så er vi tilbage ved det ene punkt i den ophedede debat, som Jørgen From godt kan tilslutte sig.

»Selve arkitekturen passer ikke til området. Det er usammenhængende i forhold til det, man ser andre steder. Man burde have lavet det på en måde, så det var mere tiltrækkende udefra,« siger Jørgen From.

Det er, hvad det er

Det var på et byrådsmøde i 2017, at et stort flertal uden om Enhedslisten gav grønt lys til opførelsen af et boligområde tidligere Kvickly-grund. AP Pension var bygherre, Casa var entreprenør, og det nye område med 349 almene boliger fik tildelt navnet Lilli Gyldenkildes Torv.

I takt med at byggeriet tog form, fødtes en ophedet debat, som strakte sig fra toppen af den politiske scene til spalterne i den lokale papiravis.

Blandt kritikerne var Martin Ravn, der mente, at der var en klar uoverensstemmelse mellem de reference- og inspirationsbilleder, som politikerne var blevet forelagt forud for vedtagelsen, og det byggeri, der nu tog form.

På den anden fløj stod bl.a. Peter Sørensen, der i Horsens Folkeblad kaldte Lilli Gyldenkildes Torv et »godt byggeri«.

Camilla Rønsholdt Melecini var ikke opmærksom på den galoperende debat, før hun i foråret 2021 begyndte at kigge på lejlighed i området.

»Jeg kom selv udefra, men min mor bor i byen og havde hørt om det. Og jeg blev da også nysgerrig og tænkte, hvad var det nu for noget,« siger Camilla Rønsholdt Melecini, der i dag er formand for Lejerbos afdelingsbestyrelse på Lilli Gyldenkildes Torv og beboer siden april 2021.