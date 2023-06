I aften starter omfattende vejarbejde: Disse områder bliver særligt ramt

Der er mere at holde øje med, når vejen ikke er, som den plejer – og det gælder derfor om at følge de anvisninger, der gives på stedet.

»Vi gør vores bedste for at holde motorvejen åben, så de mange tusinde daglige trafikanter kan komme frem. Derfor gennemfører vi en række forberedende arbejder nu, som på sigt vil gøre det muligt at holde sporene åbne, mens vi arbejder på strækningen,« siger senior projektleder i Vejdirektoratet John Kjærsgaard.

Vejdirektoratet forventer, at arbejdet med forstærkning af midterrabat og nødspor er afsluttet til oktober i år.