»Formidabel«: Direktør går i rette med evindelig kritik

Listen over verdensstjerner, der har besøgt Horsens gennem årene, har efterhånden et imponerende omfang, og derfor skal der nødvendigvis noget ekstraordinært til for at være blandt de allerstørste koncertoplevelser i byens historie.

Ikke desto mindre er det et prædikat, Claus Visbye, direktør i eventvirksomheden Horsens & Friends, er klar til at klistre på gårsdagens koncert med The Weeknd.