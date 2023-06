Forvent kø til The Weeknd: Sådan kommer du lettest frem

Det forventes, at koncerten vil medføre trængsel og risiko for kødannelser og ekstra rejsetid for alle trafikanter, der har planer om at køre på E45 ved Horsens eller i selve byen.

Trængslen vil formentlig melde sin ankomst allerede midt på eftermiddagen og forventes at vare ved til efter midnat.

Det falder sammen med, at netop Vejdirektoratet er i gang med at forberede udbygningen af E45 Østjyske Motorvej, og der bliver i disse dage lagt ny asfalt på strækningen mellem til- og frakørsel 55 Horsens Nord og til- og frakørsel 54 Ejer Bavnehøj.